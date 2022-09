"Je suis heureuse", "Nous sommes fiers", "Quelle année !": les proches de Remco Evenepoel réagissent à son titre

Irrésistible, le jeune prodige belge Remco Evenepoel est devenu champion du monde dimanche à Wollongong (Australie) au terme d'un raid solitaire de plus de trente kilomètres, devançant le Français Christophe Laporte.



Le Flamand de 22 ans offre à son pays son premier titre mondial depuis dix ans après être déjà devenu, il y a deux semaines à la Vuelta, le premier Belge à remporter un grand Tour depuis 1978.



Il s'est imposé en solitaire avec 2 min 21 sec d'avance sur le premier peloton réglé par Christophe Laporte, après 266,9 km d'une course disputée sous un soleil éclatant. "Je suis super heureux. je rêvais d'être champion du monde. Un monument, une classique, un grand Tour, le Mondial...: j'ai tout gagné cette année, c'est incroyable".



Ses proches réagissent



Parmi ses plus grands supporters, il y a évidemment ses parents et sa petite amie. Ils sont très émus. "Je me sens heureuse qu'il a pu accomplir ce rêve. On aurait jamais pu imaginer que tout se réalise en un an. Il a réalisé une très belle saison" Oumaïma Rayane, la compagne de Remco Evenepoel.



Son père, Patrick Evenepoel, s'est aussi exprimé de manière très décontractée : "Chaque parent est fier de son enfant, peu importe ce qu'il fait. Et oui, ici il est champion du monde et roule très vite à vélo."



"Quelle année ! Après une période très difficile, il a travaillé très dur pour arriver à une saison pareille. Je pense qu'on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de garçons qui ont pu faire ceci", s'émerveille sa mère, Agna Van Eeckhout.