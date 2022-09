"Ce n'était pas facile pour moi": Remco Evenepoel révèle pourquoi il a fondu en larmes, à quelques heures d'un probable titre à la Vuelta

Remco Evenepoel n' a jamais été menacé samedi dans la dernière étape de montagne et la dernière avant l'arrivée finale dimanche à Madrid. Le Brabançon flamand de 22 ans, sauf accident inscrira son nom au palmarès de la 77e "Vuelta ciclista a Espana". Evenepoel a fondu en larmes après l'arrivée, très ému. Il a expliqué à quoi il a pensé à ce moment-là au micro de nos journalistes Mathieu Langer et Gaëtan Delhez. "Juste à tous les sacrifices des deux dernières années. Ce n'était pas facile pour moi. La chute... revenir sur mon niveau, puis une année difficile, l'année passée. Beaucoup de critiques. Beaucoup de moments difficiles pour moi, pour ma famille, pour ma fiancée aussi, et puis pour l'équipe. Et les dernières trois semaines très dures. Être attaqué chaque jour. La dernière semaine, c'était pas facile pour gérer, mais je pense qu'on a géré. Je pense qu'on a vraiment montré qu'on est une équipe mature et qu'on a bien géré la pression", nous a-t-il confié.

Le Belge reconnaît qu'il n'a pas été facile de résister à ses adversaires. "Ils ont vraiment essayé de me faire du mal. Ils m'ont fait du mal, c'est sûr. Mais c'est la tête et les jambes qui ont parlé aujourd'hui. Je pense que le groupe de favoris qui arrive ensemble, à part Carapaz qui gagne encore une fois une étape, c'étaient les plus forts d'aujourd'hui", a expliqué le coureur.

Mais Remco Evenepoel se rend-il compte de l'exploit qu'il est sur le point d'accomplir, à seulement 22 ans? "Pas encore, mais je pense que ça va commencer ce soir et demain, quand on rentrera à Madrid", a-t-il réagi.

Dans l'interview, nous évoquons tous ces fans qui vivent la Vuelta comme une Coupe du Monde de football. "Je veux juste remercier tout le monde. C'était pas facile. Je pense que tout le monde était derrière moi. J'ai vu les photos, les vidéos des rues chez nous à Schepdael, à Dilbeek (ndlr: commune d'origine du coureur). Je pense que tout le monde était derrière nous, derrière moi. Je veux juste dire un grand merci à tout le monde", a confié Remco Evenepoel.