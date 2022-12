"Pas une revanche après Mol" pour Mathieu van der Poel, vainqueur à Gavere

(Belga) Deuxième de la manche de l'Exact Cross de Mol derrière Wout van Aert vendredi, le Néerlandais Mathieu van der Poel a cette fois devancé Van Aert lors de la manche de Coupe du monde de cyclocross de Gavere lundi.

"Ce n'est pas une revanche après Mol, je voulais juste faire un bon résultat. C'était un parcours très difficile et je suis content d'avoir gagné", a assuré Van der Poel après l'arrivée. Je ne roule plus pour les classements et j'aimerais juste gagner tous les cross auxquels je participe. Gavere a toujours été un bon cross et le changement de parcours est très positif. Je n'avais pas mes meilleures jambes mais elles étaient assez bonnes pour gagner." En méforme à Mol, le Néerlandais a affiché un meilleur visage lundi dans la boue à Gavere. "Ce qui n'a pas été à Mol, je le garde pour moi. Je retiens surtout que cela s'est bien passé aujourd'hui (lundi, ndlr). Mais il y a déjà un autre cross demain (à Zolder mardi, ndlr) et cela peut se passer autrement avec Wout." (Belga)