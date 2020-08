130 points de suture et cordes vocales paralysées: les nouvelles inquiétantes concernant Jakobsen

Patrick Lefevere, présent mercredi à la présentation du "totem" qui sera utilisé au GP E3 d'Harelbeke, souhaite également améliorer la sécurité dans le peloton et est prêt à prendre l'initiative.

"Nous allons le faire avec d'autres équipes", a déclaré le manager de Deceuninck-Quick Step. "Nous cherchons des entreprises qui peuvent collaborer avec nos idées comme la conception d'absorbeurs pour la dernière ligne droite et d'autres choses comme ce totem."

"J'ai bientôt une réunion au Tour de France à propos de la sécurité et je vais certainement y prendre ce que j'ai vu ici. L'UCI ne veut plus voir de telles graves chutes. J'ai le soutien d'Ineos et Sunweb et Jumbo-Visma veulent aussi changer les choses. J'espère que d'autres équipes suivront. Je pense que le totem est une belle initiative et il aurait déjà dû être utilisé depuis longtemps."

Lefevere est également revenu sur les blessures d'Yves Lampaert, Remco Evenepoel et Fabio Jakobsen. "Lampaert a été opéré de la clavicule et a débuté sa revalidation, tout comme Evenepoel dont la saison est terminée", a commenté Lefevere. "En ce qui concerne Jakobsen, il a encore de la chance d'être en vie. Il a 130 points de suture au visage et n'a plus qu'une dent. Son palais ne s'est pas encore remis et ses cordes vocales sont actuellement paralysées. Il est fortement touché. Nous espérons qu'il sera rétabli le plus vite possible."

Yves Lampaert, qui s'est fracturé la clavicule le 5 août lors de Milan-Turin, espère reprendre la compétition au Tour de Slovaquie, prévu du 16 au 19 septembre, avant de prendre part aux championnats de Belgique le 22 septembre à Anzegem.