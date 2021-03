5e étape: victoire de van der Poel, Pogacar reste leader

(Belga) Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a remporté la 5e étape de Tirreno-Adriatico (WorldTour), disputée dimanche sur 205 km entre Castellalto et Castelfidardo, en Italie. Le champion des Pays-Bas s'est adjugé cette étape vallonnée avec 10 secondes d'avance sur le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), leader après son succès dans la 4e étape samedi. Wout van Aert (Jumbo-Visma) a pris la 3e place.

Mathieu van der Poel a placé une accélération à 51 km de l'arrivée et s'est lancé dans un raid solitaire qu'il a conclu victorieusement pour une poignée de secondes. Derrière, Pogacar a en effet réduit l'écart pour terminer à 10 secondes du Néerlandais, qui a décroché un second bouquet cette semaine après sa victoire dans la 3e étape. Wout van Aert (Jumbo-Visma), qui a cédé le maillot bleu de leader à Pogacar samedi, termine 3e à 49 secondes. Tim Wellens (Lotto Soudal) est 7e à 2:18. Au général, Pogacar compte 1:15 d'avance sur van Aert et 3 minutes sur l'Espagnol Mikel Landa (Bahrain-Victorious), 9e dimanche. Après une étape de plaine de 169 km entre Castelraimondo et Lido di Fermo lundi, la 56e édition de la Course des deux mers se terminera mardi par un contre-la-montre de 10,1 km à San Benedetto del Tronto mardi. (Belga)