Alberto Contador et Eddy Merckx ENCENSENT Remco Evenepoel: "Il sait absolument tout faire"

Remco Evenepoel, actuel leader du Tour de Burgos, ne cesse d'impressionner son monde. Sa victoire dans le Picon Blanco a généré de vives émotions. De quoi s'attirer les louanges d'anciennes icônes du cyclisme mondiale.

La progression de Remco Evenepoel ne laisse personne indifférent. Le peloton ne cesse d'être impressionné par l'évolution du coureur belge, actuel leader du Tour de Burgos. Brillant jeudi au sommet du Pico Blanco, notre compatriote s'attire les louanges de deux anciennes icônes du cyclisme.

Alberto Contado a dressé un portrait remarquable du jeune coureur de 20 ans dans un entretien accordé à Esciclismo. Il y dépeint un futur champion en puissance. "Remco sait tout faire, il a clairement un Grand Tour dans les jambes", annonce l'Espagnol. "Mais entre une course d'un jour, une course d’une semaine et une course de trois semaines, il y a une grande différence. Ce qui sera crucial, c’est de voir comment il va réagir dans les deuxième et troisième semaines", reconnait-il.

Alberto Contador voit même en Evenepoel un candidat au titre sur un monument. “Pour moi, il sera l'un des favoris du Giro. C’est un coureur extraordinaire il est très fort physiquement, mais il est aussi très fort mentalement. Il sait ce qu’il veut, il sait comment y arriver et ça fait la différence dans le peloton", explique l'Espagnol.

Eddy Merckx s'est aussi exprimé au sujet du jeune loup belge. Mais il se montre moins optimistes que Contador, rappelant la jeunesse d'un Evenepoel encore inexpérimenté. "C’est un très grand talent, il n’a pas d’expérience, il n’a que 20 ans, il n’a pas beaucoup couru depuis le début de saison, mais il a été très impressionnant sur les pentes du Picon Blanco", a expliqué Merckx à Caracol.

Certains voient en Remco Evenepoel le successeur d'Eddy Merckx. Ce que lui souhaite son illustre aîné. "Ce sera à lui de le démontrer, parce qu’il n’est qu’au début de sa carrière, alors que la mienne est terminée depuis longtemps. On verra à la fin de sa carrière s’il était meilleur qu’Eddy Merckx... Pour l’instant, c’est un peu tôt pour en parler”, a-t-il répondu.