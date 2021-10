Alejandro Valverde mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison 2022

(Belga) Alejandro Valverde quittera définitivement le peloton à la fin de la saison 2022. Le cycliste espagnol, 41 ans, l'a confirmé sur la chaîne de radio espagnole Radiogaceta de los Deportes.

"Je le dis, en étant sûr à 100%, que 2022 sera ma dernière saison", a déclaré Valverde. "Même si mon niveau est encore bon, cela n'a pas de sens de continuer après 21 saisons dans le peloton. Le temps est venu pour moi." Pour sa dernière saison, le coureur de Movistar ne participera pas au Tour de France mais espère être présent sur le Tour d'Espagne. "Nous allons aussi étudier le parcours du Tour d'Italie. Il y a aussi les classiques et les courses au calendrier espagnol. Je veux surtout profiter de ma dernière saison." Après sa carrière, 'El Imbatido' restera probablement dans le monde du vélo. "J'aurai encore deux ans de contrat avec Movistar. J'essayerai d'aider l'équipe du mieux que je peux, surtout en coachant les jeunes coureurs. C'est quelque chose que j'aime beaucoup." Au cours de sa carrière, Valverde a remporté 130 victoires chez les professionnels avec notamment cinq fois la Flèche Wallonne et quatre fois Liège-Bastogne-Liège. Champion du monde en 2018, l'Espagnol a aussi gagné le Tour d'Espagne en 2009, deux fois le Critérium du Dauphiné (2008 et 2009) et deux fois la Clasica San Sebastian (2008 et 2014). (Belga)