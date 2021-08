Alexander Kristoff et Sven Erik Bystrom rejoignent Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

(Belga) Les Norvégiens Alexander Kristoff et Sven Erik Bystrom porteront le maillot d'Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux la saison prochaine, a annoncé mercredi la formation WorldTour belge. Tous deux sont actuellement chez UAE Team Emirates.

Alexander Kristoff, 34 ans, compte 79 victoires professionnelles, dont deux monuments - Milan-San Remo et le Tour des Flandres 2015. Champion d'Europe en 2017, il a aussi enlevé, notamment, quatre étapes au Tour de France. "Je suis toujours resté fidèle à mes équipes, mais je sentais que j'avais besoin d'un nouveau challenge dans ma carrière", déclare Alexander Kristoff dans un communiqué. "La structure d'Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux m'a vraiment séduit. Je me retrouverai pour la première fois dans une équipe où les classiques sont une priorité. Mes nouveaux coéquipiers vivent pour les classiques, moi aussi, et cela me met en confiance. Cette nouvelle impulsion sera la bienvenue, car cette saison ne s'est pas déroulée comme espéré. Par exemple, les restrictions Covid m'ont empêché de partir en stage durant l'intersaison, et je suis tombé malade en début de saison alors que je n'étais déjà pas en grande forme. Je suis à nouveau sur la bonne voie et j'espère le démontrer en cette fin de saison. Car je veux démontrer que j'ai toujours ma place parmi les meilleurs coureurs du monde et performer sur les classiques comme auparavant". Sven Erik Bystrom, 29 ans, apprécie lui aussi les classiques. Champion du monde espoirs en 2014 à Ponferrad, Bystrom a entre autres terminé cette année 13e de Gand-Wevelgem ou 11e de Bruges-La Panne. "Le champion de Norvège 2020 est également un attaquant, comme il l'a démontré en jouant des victoires d'étape à la Vuelta (2018) ou en passant à de nombreuses reprises à l'offensive en début de saison 2021. Malchanceux sur le National en 2021 (fracture de la vertèbre), Bystrom, qui signe son retour à la compétition à l'Arctic Race avec Kristoff, a paraphé un contrat pour deux saisons", indique Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. (Belga)