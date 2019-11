André Greipel rejoint Israel Cycling Academy

(Belga) L'Allemand André Greipel roulera pour l'équipe Israel Cycling Academy la saison prochaine. Le sprinter allemand de 37 ans et la formation israélienne l'ont annoncé mardi sur leurs comptes Twitter et Facebook.

André Greipel, 156 victoires au palmarès, avait annoncé début octobre son départ de la formation française Arkea-Samsic, qu'il avait rejointe en début d'année après que son contrat n'avait pas été prolongé chez Lotto Soudal. Il était sous contrat jusqu'en 2021 avec Arkea-Samsic mais les résultats n'ont pas répondu à l'attente (une seule victoire sur la Tropicale Amissa Bongo) et les deux parties avaient décidé de se séparer. Greipel rebondit maintenant chez Israel Cycling Academy, qui va intégrer le WorldTour l'année prochaine. "J'ai suivi l'équipe et j'ai vu son évolution rapide ces dernières années. Je voulais en faire partie, avec la chance de retrouver le WorldTour", déclare André Greipel, qui s'est engagé pour une saison. Avant de passer chez Arkea-Samsic, Greipel a porté pendant huit ans le maillot de l'équipe Lotto. Il a notamment remporté 11 étapes du Tour de France, 7 étapes du Giro et 4 étapes de la Vuelta, dont il a enlevé le classement par points en 2009. (Belga)