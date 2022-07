Andreas Kron prolonge chez Lotto Soudal

(Belga) Le Danois Andreas Kron a prolongé de deux ans son contrat avec Lotto Soudal, a annoncé dimanche la formation cycliste belge, qui portera le nom de Lotto Dstny à partir de 2023.

Andreas Kron, 24 ans, avait rejoint Lotto Soudal en 2021. Le Danois, qui dispute actuellement son premier Tour de France, compte trois victoires à son palmarès:; une étape du Tour du Luxembourg en 2020, et une étape du Tour de Catalogne et une étape du Tour de Suisse en 2021. Samedi, il a terminé 4e de la 8e étape du Tour, remportée par Wout van Aert à Lausanne. "Nous sommes on ne peut plus fiers de la progression d'Andreas Kron ces deux dernières années", explique John Lelangue, CEO de Lotto Soudal, dans un communiqué. "Nous lui avons donné la chance de rejoindre le WorldTour et il nous a montré dès ses débuts les valeurs que nous aimons voir chez un coureur: un esprit offensif et résilient, tout en restant quelqu'un d'amical et d'abordable sur le côté. Lors de sa première saison, il a tout de suite décroché deux succès de niveau WorldTour en remportant des étapes au Tour de Catalogne et au Tour de Suisse. Actuellement, il démontre qu'il est capable d'en découdre avec les meilleurs au Tour de France. Nous pensons qu'il continuera encore à progresser et nous sommes heureux qu'il le fasse dans notre équipe". (Belga)