Andrei Tchmil a été opéré d'un cancer

(Belga) L'ancien coureur cycliste Andrei Tchmil a subi une opération pour se faire retirer une tumeur cancéreuse, a-t-il confirmé dans un message sur Facebook.

"Chers amis, il y a 20 ans, j'ai gagné la course de mes rêves", a écrit Tchmil en référence à sa victoire au Tour des Flandres, en 2000. "20 ans plus tard, j'ai dû combattre un autre concurrent, qui semblait imbattable, qui vous mange silencieusement à l'intérieur - le cancer." Tchmil, 57 ans, a été opéré à Brescia. "Un grand merci aux Professeur Baiochi Gianluca et son équipe de médecins Bresciens, pour l'intervention libératrice, l'aide et le soutien que j'avais. La vie est une course continue." (Belga)