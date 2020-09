Anna van der Breggen victorieuse pour la 3e fois, Evita Muzic s'offre la dernière étape

(Belga) La Néerlandaise Anna van der Breggen (Boels-Dolmans) a remporté pour la troisième fois le Giro Rosa, le Tour d'Italie féminin. La dernière étape, 109,9 kilomètres autour de Motta Montecorvino, a été remportée par la Française Évita Muzic (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope).

Van der Breggen a pris la tête de la course à l'issue de la 8e étape, au lendemain de l'abandon de sa compatriote Annemiek van Vleuten, maillot rose depuis le début de l'épreuve. Van der Breggen devance au général la Polonaise Kasia Niewiadoma (Canyon Sram) de 1:14 et l'Italienne Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) de 2:20. La Néerlandaise de 30 ans avait déjà remporté le Giro Rosa en 2015 et 2017. La dernière étape, qui prévoyait un circuit accidenté de 27,5 km à répéter quatre fois, a été remporté par Muzic, qui a réglé un petit groupe d'échappées. Elle a devancé la Néo-Zélandaise Niamh Fisher-Black (Paule Ka) et sa compatriote Juliette Labous (Sunweb) pour décrocher, à 21 ans, une victoire de prestige. (Belga)