Annemiek van Vleuten en pleine confiance avant le Mondial en Australie

(Belga) Après le Giro et le Tour, Annemiek van Vleuten a aussi remporté la Vuelta. "C'était déjà une grande saison, avec aussi Liège et le Circuit. Je n'y penserai que l'hiver prochain, car maintenant je suis déjà concentrée sur le Mondial", a déclaré la Néerlandaise de 39 ans, dimanche après la dernière étape à Madrid.

"Pendant la saison, il n'y a jamais beaucoup de temps pour savourer. Vous avez immédiatement un nouvel objectif en tête et c'est le cas cette fois-ci aussi. C'était une belle course, surtout parce que nous avons signé une belle performance d'équipe toute la semaine. Les deux premiers jours ont été très amusants. On a commencé par le contre-la-montre par équipes et le deuxième jour, j'ai pris le maillot de leader grâce au très bon travail de mes équipières. Mais la victoire finale n'était pas acquise. Elles ont dû travailler dur pour défendre mon maillot samedi, après qu'Anna Kiesenhofer est passée à l'attaque et a creusé un gros écart." La Néerlandaise a gagné en confiance en vue du Mondial en Australie. "Après cinq semaines sans compétition, on se sent toujours un peu dans le flou à propos de sa forme, mais j'ai remarqué lors de l'étape-reine que j'étais bien et que je peux me rendre en Australie en toute confiance. J'ai aussi fait un entraînement spécial ici pendant trois jours, ce qui ne peut pas faire de mal", a expliqué Annemiek van Vleuten. (Belga)