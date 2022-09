Annemiek Van Vleuten: "Gagner avec une fracture du coude, je n'arrive pas y croire"

(Belga) La Néerlandaise Annemiek Van Vleuten a réussi l'impensable, gagner le titre de championne du monde de cyclisme sur route avec une fracture du coude droit, résultat d'une chute survenue mercredi lors du relais mixte de ces mêmes championnats du monde de Wollongong en Australie.

"Je savais que je ne pouvais pas sprinter, c'est pourquoi j'ai attaqué dans le dernier kilomètre. C'était ma seule chance. Gagner avec une fracture du coude je n'arrive pas y croire", a expliqué Van Vleuten déjà sacrée il y a trois ans dans le Yorkshire en Angleterre après une épopée en tête de 104 kilomètres. "La course ce fut l'enfer, je ne pouvais pas me mettre en danseuse avec ce coude explosé. J'avais prévu initialement de partir de loin, d'attaquer sur le Mont Kira, de faire un Yorkshire 2.0. Ce n'était plus possible (avec son coude, ndlr). J'ai donc attaqué dans le dernier kilomètre." A bientôt 40 ans, qu'elle fêtera ce 8 octobre, Annemiek Van Vleuten a ajouté "je savais que c'était une de mes dernières opportunités de gagner le titre surtout avec un tel parcours." Elle devrait disputer sa dernière saison l'année prochaine revêtue du maillot arc-en-ciel.