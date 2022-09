Annemiek van Vleuten transportée à l'hôpital après sa chute dans le relais mixte

(Belga) Annemiek van Vleuten a été transportée à l'hôpital pour y passer plusieurs examens, à la suite de sa chute dans le relais mixte des championnats du monde de cyclisme, mercredi à Wollongong en Australie.

La Néerlandaise a chuté 50 m après son départ dans le relais mixte. Elle a indiqué sur Twitter qu'il lui a semblé que son pneu avait explosé, ce qui lui a fait perdre l'équilibre, après avoir heurté quelque chose au bord de la route. Elle a également précisé qu'elle se rendait à l'hôpital. "On va faire des radios de mon côté droit. Je suis couverte de bleus, et je suis surtout inquiète pour mon coude et mon bras droit", a indiqué Van Vleuten. Annemiek van Vleuten, 39 ans, n'est pas certaine de pouvoir prendre samedi le départ de la course en ligne dont elle est une des favorites. Double championne du monde du contre-la-montre (2017, 2018) et championne du monde sur route en 2019, Annemiek Van Vleuten, vice-championne olympique l'an dernier à Tokyo, a notamment remporté cette année le Tour d'Italie, le Tour de France Femmes, le Circuit Het Nieuwsblad et Liège-Bastogne-Liège. Dimanche, elle a pris la 7e place du chrono féminin des Mondiaux de Wollongong. (Belga)