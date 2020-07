Annulation de la Flèche d'Heist, première course professionnelle belge post-coronavirus

La Flèche d'Heist, qui devait se tenir samedi 1er août à Heist-op-den-Berg, n'aura finalement pas lieu. La première course cycliste professionnelle organisée sur le sol belge fait les frais de la recrudescence du coronavirus et des mesures prises afin de l'endiguer. Les organisateurs vont maintenant examiner le report de la course à une date ultérieure.



"C'est avec grand regret que nous annonçons ne pas avoir reçu le feu vert", a déclaré l'organisateur Jef Van den Bosch, qui a précisé avoir pourtant pris de nombreuses mesures. Il avait, entre autres, demandé aux coureurs de se soumettre à un test avant de prendre le départ. Mais le durcissement des mesures a finalement eu raison de la course cycliste de la province d'Anvers, largement touchée par cette recrudescence.

Jef Van den Bosch n'abdique pas pour autant et espère encore pouvoir trouver une date cette saison, pourtant très fortement condensée après de nombreux mois d'arrêt. "J'aimerais d'abord que la situation se calme, nous verrons ensuite mais je laisse la porte ouverte", a-t-il déclaré. En 2019, le Colombien Alvaro Hodeg (Deceuninck - Quick Step) s'était imposé au sprint devant Jasper Philipsen et l'Irlandais Rory Townsend.