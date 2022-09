Après une Vuelta réussie, Thymen Arensman quitte DSM pour INEOS Grenadiers

(Belga) Le Néerlandais Thymen Arensman, vainqueur d'une étape et souvent présent aux avant-postes sur les routes du dernier Tour d'Espagne, va quitter le Team DSM pour rejoindre INEOS Grenadiers. Il a paraphé un contrat de deux saisons, soit jusque fin 2024, a annoncé l'équipe cycliste britannique jeudi.

Arensman, 22 ans, a brillé sur la Vuelta. Outre son succès au sommet dans la Sierra Nevada lors de la 15e étape et sa 2e place au Puerto de Navacerrada à la veille de l'arrivée, le longiligne grimpeur, 1m92, a terminé 6e du général, à 7:45 de Remco Evenepoel. Plus tôt cet été, il avait ouvert son palmarès en remportant la 6e étape du Tour de Pologne, un contre-la-montre de 11,8 kilomètres. Il avait échoué à la deuxième place du classement final, à 11 secondes de son futur équipier Ethan Hayter. Il aura l'occasion, dans une formation connue pour ses succès sur les grands tours, avec Chris Froome, Geraint Thomas ou encore Egan Bernal, de développer ses qualités en vue des courses à étapes. "J'ai l'impression de pouvoir encore m'améliorer dans deux aspects primordiaux : le chrono et la montagne. Il n'existe pas de meilleur endroit que cette équipe pour évoluer", a dit Arensman, cité par INEOS Grenadiers, anciennement Team Sky. (Belga)