Arnaud De Lie s'offre une deuxième victoire chez les pros

(Belga) Arnaud De Lie (Lotto Soudal) s'est adjugé la 11e édition du GP Jean-Pierre Monseré (1.1), disputée sur 203,2 km entre Hooglede et Roulers, dimanche. Le coureur wallon de 19 ans s'est imposé au sprint devant Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) et le Français Hugo Hofstetter (Arkea-Samsic) . Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty Gobert) et le Britannique Ethan Vernon t(Quick-Step Alpha Vinyl) complètent le top 5.

Le natif de Libramont s'offre ainsi un 2e bouquet cette saison, sa première dans le peloton professionnel. ll avait enlevé le premier le 30 janvier au Trofeo de Palma, une des épreuves du Challenge de Majorque. Arnaud De Lie succède à Tim Merlier au palmarès de cette course qui salue la mémoire de l'ancien champion du monde (en 1970), né à Roulers et décédé le 15 mars 1971 lors d'une course de kermesse à Retie. Tim Merlier ne défendait pas son titre. Il prendra lundi le départ de Tirreno-Adriatico, de même que le Britannique Mark Cavendish, 2e l'an dernier. Le Néerlandais Fabio Jakobsen, vainqueur en 2020, a choisi lui Paris-Nice. (Belga)