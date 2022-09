Arnaud Démare a signé le triplé à Isbergues

(Belga) Arnaud Démare (Groupama-FDJ) s'est imposé dimanche au sprint dans le Grand Prix d'Isbergues (Fra/1.1), disputé dans le département du Pas-de-Calais. Le sprinteur français a signé son sixième succès de la saison et sa troisième victoire dans la course nordiste, après 2013 et 2014. La 76e édition du Grand Prix d'Isbergues, avant-dernière manche de la Coupe de France, a été disputée dimanche autour d'Isbergues sur la distance de 197,6 kilomètres.

Le début de course a été très vite dynamisé par de nombreuses tentatives d'échappées. Sept coureurs sont parvenus à s'extraire après 10 kilomètres de course: le Norvégien Markus Hoelgaard (Trek-Segafredo), les Français Théo Delacroix (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Cyril Gautier (B&B Hotels), Samuel Leroux et Jérémy Leveau (Go Sport Roubaix Lille Métropole) et Joriz Debove (St Michel Aubert 93) ainsi que le Suisse Yannis Voisard (Tudor). Les sept hommes de tête conservaient un avantage de 1:40 au retour sur le circuit local, à 60 kilomètres de l'arrivée. Le peloton, conduit par les équipes Groupama-FDJ et Alpecin-Deceuninck, a repris les rescapés de l'échappée matinale dans le dernier circuit local de 12 kilomètres. Le sprint massif a vu émerger le Français Arnaud Démare (GroupamFDJ) devant son compatriote Marc Sarreau (AG2E-Citroen) et le Belge Edward Theuns (Trek-Segafredo). Arnaud Démare a succédé à l'Italien Elia Viviani qui s'était imposé en 2021 à Isbergues devant le Belge Tom Merlier et l'Italien Alberto Dainese. Le Grand Prix d'Isergues était l'avant-dernière manche de la Coupe de France qui se terminera le 2 octobre dans le cadre du Tour de Vendée. (Belga)