Arnaud Démare remporte Milan-Turin, Wout van Aert 3e

Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a remporté la 101e édition de Milan-Turin (1.Pro), disputée mercredi sur 198 km entre Mesero et Stupinigi, dans le nord de l'Italie. Le Français s'est imposé au sprint devant l'Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) et Wout van Aert (Jumbo-Visma), vainqueur des Strade Bianche samedi.

Le Slovaque Peter Sagan (BORA-hansgrohe) et le Néerlandais Danny Van Poppel (Circus - Wanty gObert) complètent le top 5 de la plus ancienne course encore organisée, disputée pour la première fois en 1876. Plusieurs coureus ont chuté dans le final. Parmi eux, le Belge Yves Lampaert (Deceunnck-QuickStep), touché à la clavicule. Arnaud Démare, qui a enlevé son 62e bouquet, succède au Canadien Michael Woods au palmarès de l'épreuve. Organisée exceptionnellement en été en raison de la pandémie de coronvirus qui a mené à un remaniement du calendrier cycliste, Milan-Turin servait de répétition générale avant Milan-Sanremo, le premier "Monument" de la saison qui aura lieu samedi.