Arnaud Démare, vainqueur de la 13e étape au Tour d'Italie: "Un sprint à la rupture"

(Belga) Arnaud Démare a remporté sa 3e victoire dans ce 105e Giro, vendredi à l'arrivée de la 13e étape (Sanremo-Cuneo). Une victoire dans un sprint massif qui a conclu une longue et difficile course poursuite du peloton, vent dans le dos, derrière un groupe de quatre échappés qui n'a été repris qu'à 700 m de la ligne d'arrivée.

Après avoir remercié le travail de tous ses équipiers, le porteur du maillot cyclamen de leader du classement aux points, qui n'a cru la victoire possible qu'à 10 km de l'arrivée, a donné quelques explications au micro des organisateurs juste après la course: "je fais un sprint à la rupture comme je peux et je viens arracher cette victoire. Encore un boulot collectif exceptionnel. C'est super." "Avant d'arriver ici, je m'étais dit si j'en gagne une ce serait beau. Maintenant tout le monde me dit 'comme en 2020' (il y a gagné 4 étapes et le classement par points). Il ne faut pas sous-estimer chaque victoire et il faut aller les chercher, encore plus celle d'aujourd'hui. Je suis cuit." (Belga)