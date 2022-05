Avec le Tour de Romandie, Vlasov s'offre son premier grand succès

Le Russe Aleksandr Vlasov lors du contre-la-montre et étape finale du Tour de Romandie, le 1er mai 2022 sur le parcours entre Aigle et Villars.Fabrice COFFRINI

Habitué aux places d'honneur, le Russe Aleksandr Vlasov s'est offert dimanche son premier grand succès en remportant le dernier contre-la-montre et le classement général du 75e Tour de Romandie, détrônant le maillot vert australien Rohan Dennis.

"C'est ma première victoire dans le circuit World Tour, et maintenant je me dis que je peux en gagner d'autres", s'est réjoui sur la RTS le leader des Bora-Hansgrohe, qui a couvert en 33 min 40 sec les 16 km entre Aigle et le village alpin de Villars.

Deuxième d'un souffle samedi dans l'étape reine en montagne, derrière son coéquipier colombien Sergio Higuita, le grimpeur de 26 ans a expliqué avoir voulu éviter les risques et s'économiser pour l'explication finale, son "objectif" depuis le départ.

Hors d'haleine sous la pluie, langue tirée, le longiligne Russe (1,86 m, 67 kg) a devancé devant les chalets de Villars l'Allemand Simon Geschke (Cofidis) de 31 sec, et le Suisse Gino Mäder (Bahrain Victorious) de 36 sec.

Au général, le deuxième de Paris-Nice 2021 et récent troisième de la Flèche wallonne s'impose avec 50 sec d'avance sur Gino Mäder et 55 sec sur Simon Geschke, et reviendra en juin sur les routes helvétiques pour le Tour de Suisse, ultime préparation avant le Tour de France.

Il est l'un des rares Russes à inscrire son nom au palmarès d'une épreuve internationale depuis que la plupart des fédérations sportives - mais pas celle de cyclisme - ont banni ses compatriotes de leurs compétitions après l'invasion russe de l'Ukraine.

Leader du Tour de Romandie depuis la première étape mercredi, l'Australien Rohan Dennis a complètement craqué dans cet effort en solitaire dont il est pourtant spécialiste, avec deux titres mondiaux du contre-la-montre (2018, 2019).

Alors qu'il avait su résister la veille aux meilleurs grimpeurs en confortant son maillot vert, il a peiné dès les 5 km de plaine dimanche à partir d'Aigle, avant de céder dans les 11 km d'ascension, terminant 22e à 2 min 12 et dégringolant à la 8e place du classement général.

Thibaut Pinot, sixième dimanche à 1 min 07 sec de Vlasov, finit 13e du général et premier Français.