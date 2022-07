Baloise Ladies Tour - Ellen Van Dijk: "Une bonne course pour le moral et la confiance"

(Belga) La Néerlandaise Ellen Van Dijk s'est imposée dimanche dans le Baloise Ladies Tour dont elle a dominé le prologue et l'étape décisive de samedi en contre-la-montre.

"Tout le monde parlait d'une course de préparation pour le Tour de France, mais pour moi cette épreuve était aussi un objectif en soi", a indiqué Ellen Van Dijk. "C'est une très bonne chose de ramener la victoire finale mais aussi d'avoir ma coéquipière (Trek-Segafredo) Audrey Cordon-Ragot sur le podium (3e). Ce fut une belle semaine de course et de travail pour l'équipe et pour Markel Irizar qui était notre directeur sportif pour la première fois. Notre équipe a très bien contrôlé la course, toujours à l'avant. Mon objectif de dimanche était bien sûr de garantir le classement général. Il y avait une échappée et nous n'avons pas dû prendre la course en main. Nous avons joué le sprint pour Chloé Hosking (6e). Tout s'est déroulé selon le plan. Une bonne semaine, donc, pour le moral et la confiance." (Belga)