Baloise Ladies Tour - Etape 2B: classements

Classements à l'issue de l'étape 2B (contre-la-montre individuel Knokke-Heist - Westkapelle) au Baloise Ladies Tour (WE 2.1).

Etape: 1. Lisa Klein (All/Canyon SRAM) les 7,6 km en 9:16 (moy. 49,20 km/h) 2. Mieke Kröger (All) 3. Hannah Ludwig (All) à 0:12 4. Anna Henderson (G-B) 0:13; 5. Karol-Ann Canuel (Can); 6. Lieke Nooijen (P-B) 0:19; 7. Katarzyna Niewiadoma (Pol) 0:24; 8. Vittoria Guazzini (Ita) 0:25; 9. Mischa Bredewold (P-B); 10. Alice Barnes (G-B) 0:26; 11. Pernille Mathiesen (Dan) 0:29; 12. Ann-Sophie Duyck 0:30; 13. Natalie van Gogh (P-B); 14. Jip van den Bos (P-B) 0:32; 15. Christine Majerus (Lux) 0:33; 16. Femke Markus (P-B); 17. Letizia Paternoster (Ita) 0:34; 18. Amber van der Hulst (P-B) 0:35; 19. Elisa Balsamo (Ita) 0:36; 20. Lonneke Uneken (P-B) 0:38; 21. Dana Rozlapa (Let) 0:39; 22. Ella Harris (N-Z) 0:40; 23. Lourdes Oyarbide Jimenez (Esp); 24. Sara Van De Vel 0:42; 25. Ilse Pluimers (P-B) 0:43; 26. Romy Kasper (All); 27. Yara Kastelijn (P-B) 0:44; 28. Karlijn Swinkels (P-B) 0:45; 29. Martina Alzini (Ita); 30. Aafke Soet (P-B). Classement général: 1. Lisa Klein (All - Canyon/SRAM) en 3h02:56 2. Mieke Kröger (All) à 0:11 3. Anna Henderson (G-B) 0:15 4. Hannah Ludwig (All) 0:22; 5. Mischa Bredewold (P-B) 0:23; 6. Karol-Ann Canuel (Can) 0:27; 7. Lieke Nooijen (P-B) 0:32; 8. Katarzyna Niewiadoma (Pol) 0:38; 9. Elisa Balsamo (Ita); 10. Alice Barnes (G-B) 0:40; 11. Jip van den Bos (P-B) 0:48; 12. Lonneke Uneken (P-B); 13. Amber van der Hulst (P-B); 14. Ann-Sophie Duyck 0:51; 15. Natalie van Gogh (P-B); 16. Christine Majerus (Lux) 0:52; 17. Femke Markus (P-B) 0:58; 18. Lourdes Oyarbide Jimenez (Esp) 1:01; 19. Ella Harris (N-Z) 1:04; 20. Sara Van De Vel 1:05; 21. Karlijn Swinkels (P-B); 22. Romy Kasper (All); 23. Ilse Pluimers (P-B); 24. Letizia Paternoster (Ita); 25. Pernille Mathiesen (Dan); 26. Aafke Soet (P-B) 1:08; 27. Maeva Squiban (Fra) 1:09; 28. Yara Kastelijn (P-B) 1:10; 29. Martina Fidanza (Ita); 30. Inge van der Heijden (P-B) 1:12.