(Belga) Bart Aerts succède à Jacques Sys comme rédacteur en chef de Sport/Foot Magazine, a confirmé mardi le groupe Roularta. Aerts prendra la succession de Sys, qui part à la retraite après 48 ans de carrière, le 1er octobre prochain.

Aerts a écrit pour Het Laatste Nieuws et Knack mais a aussi travaillé en télévision, effectuant des reportages pour VTM et la VRT. Jusqu'à présent, il était responsable du contenu chez Watertower, une maison de production qui a notamment produit les documentaires 'L'Euro des Red Flames' et 'Allez l'Union'. Sport Magazine est apparu pour la première fois en 1980. L'actuel mensuel est né de la fusion entre Sport '80 et Foot Magazine. (Belga)