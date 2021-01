Le cycliste Philippe Gilbert a annoncé vendredi sur les réseaux sociaux la naissance de son troisième enfant et première fille, Valentine. "Nous sommes très heureux d'accueillir notre petite fille dans notre bulle : bienvenue Valentine. Maman et fille vont très bien, merci pour tous vos meilleurs vœux !", a-t-il posté avec une photo de la nouvelle recrue. Gilbert, 38 ans, a déjà deux garçons, Alan et Alexandre, de son union avec Patricia Zeevaert.

Le Remoucastrien, pensionnaire de l'équipe Lotto-Soudal, doit prendre le départ du Grand Prix cycliste la Marseillaise dimanche.

