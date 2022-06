Binche se prépare à une fête XXL: des dizaines de milliers de fans sont attendus pour la 6ème étape du Tour de France (vidéo)

La sixième étape du Tour de France prendra son envol le 7 juillet de Binche en direction de Longwy, qui sera la première ville d'arrivée en France de la Grande Boucle 2022. La Cité du Gille, seule ville-étape en Belgique cette année, s'est mise en jaune l'occasion.

L'entrée dans Binche est aujourd'hui marquée par le passage du Tour de France, avec de nombreux ronds-points décorés aux couleurs et symboles de la course. Binche, quia avait déjà accueilli un départ d'étape en 2019, la 3e en direction d'Epernay, retrouvera le 7 juillet, les coureurs et la caravane de la Grande Boucle pour le départ de la plus longue étape en 2022, soit 220 kilomètres en direction de Longwy.

Depuis plusieurs mois, la ville de Binche vibre au rythme de la Grande Boucle, notamment, dans le cadre d'activités pour tous les publics, de la 'dictée du Tour' pour les élèves des écoles locales, aux expos sur Binche et le Tour de France, en passant par le Ronde van Remco, et des randos cyclotouristes. A 8 jours du départ de la 6e étape, les autorités binchoises ont présenté le programme des activités prévues le jeudi 7 juillet. La journée commencera en centre-ville dès 8h30 avec les premières animations officielles. 8 jeunes coureurs régionaux prendront se lanceront dans les premiers kilomètres de l'étape du jour à 9h50. Le passage de la caravane du Tour de France est prévu entre 1h05 et 10h35.

Les coureurs signeront la feuille de départ et seront présentés au public sur la Grand-Place entre 10h55 et 11h40. Le départ officieux sera donné à l'avenue Wanderpepen à 12h05: la ligne de départ a été déplacée par sécurité de 50 mètres en raison des conséquences du récent incendie qui a touché l'église des Récollets. Le départ réel de l'étape, après un parcours neutralisé de 4,9 kilomètres, sera donné à 12h15 à la Route de Merbes. Les instances binchoises ont indiqué mercredi que l'accueil du départ de l'étape du Tour de France à Binche a coûté 150.000 euros, supportés par des subsides régionaux et communautaires.

Le bourgmestre de Binche, Laurent Devin (PS), a par ailleurs indiqué que la ville sera le théâtre des championnats de Belgique de contre-la-montre en 2024 et en 2029, et de course en ligne en 2025 et 2030. Binche est également connue dans le monde cycliste pour accueillir chaque automne la course Binche-Chimay-Binche, jadis Binche-Tournai-Binche. La Flèche wallonne est également partie de Binche en 2013 et en 2017.