Boucles de la Mayenne - Victoire finale de Benjamin Thomas

Le Français Benjamin Thomas (Cofidis) est le vainqueur final des Boucles de la Mayenne (2.Pro), dont la 4e et dernière étape a été remportée par le Colombien Juan Sebastien Molano (UAE Team Emirates).

Molano s''est imposé au sprint devant le Vénézuélien Orluis Aular (Caja Rural - Seguros) et le Français Bryan Coquard (Cofidis) dans cette étape de 180 km entre Martigné-sur-Mayenne et Laval. Amaury Capiot (Arkea Samsic), vainqueur samedi de la 3e étape, termine 6e et premier Belge de l'étape. Au général, Benjamin Thomas termine avec 3 secondes d'avance sur son compatriote Benoît Cosnefroy (Groupama-FDJ) et de 6 l'Espagnol Alex Aranburu (Movistar). Premier Belge, Greg Van Avermaet (AG2R Citroën) est 11e à 21 secondes. Benjamin Thomas, 26 ans, compte désormais huit victoires au compteur. Il succède au palmarès des Boucles de la Mayenne à un autre Français, Arnaud Démare. Le Picard était absent cette année. Il était au Giro, qu'il a terminé avec le maillot cyclamen du meilleur sprinteur sur les épaules. (Belga)