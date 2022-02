Boucles Drôme-Ardèche: Alaphilippe contre les Jumbo

Le double champion du monde Julian Alaphilippe contre le champion olympique Primoz Roglic et Jonas Vingegaard, leaders de l'équipe Jumbo-Visma, c'est l'affiche en or massif des Boucles Drôme-Ardèche, ce week-end autour de Valence.

"C'est le plus beau plateau depuis la création de l'épreuve", sourit Guillaume Delpech, président du comité d'organisation: 22 équipes, dont onze classées WorldTour (AG2R Citroën, Astana, Bora, Cofidis, Groupama-FDJ, Intermarché, Jumbo, Lotto, Quick-Step, Trek, UAE), sont inscrites pour cette épreuve montée en 2020 en catégorie Pro Series et disputée à huis clos l'an dernier en raison du coronavirus.

A tout seigneur tout honneur, Alaphilippe sera en quête de revanche sur un terrain qui doit lui convenir. Il avait dû abandonner en 2020, le samedi en Ardèche, et se contenter d'une 17e place le dimanche dans la Drôme. Mais ça, c'était avant de devenir deux fois champion du monde.

"J'espère que je serai capable de le suivre ce week-end", résume Roglic, 32 ans, médaille d'or du contre-la-montre l'été dernier aux Jeux de Tokyo, pour qui le champion français "avait déjà montré qu'il était très bon, mais il a beaucoup progressé depuis deux ans".

- Trois jolies bosses d'affilée -

Le Slovène sera accompagné du jeune Danois Jonas Vingegaard (25 ans), 2e du dernier Tour de France. "Plus on a des gars forts, plus notre équipe est forte. Je ne dois pas être le seul à aller chercher des victoires et je suis content que d'autres en soient capables", ajoute Roglic, qui va lancer sa saison 2022 en Ardèche après trois semaines d'entraînement à Tenerife.

Face à lui, Alaphilippe, qui n'a plus levé les bras au ciel depuis son deuxième sacre mondial, fin septembre en Belgique, vient de terminer 2e du Tour de la Provence, derrière Nairo Quintana. Il se dit "beaucoup plus serein que l'an passé", dans le programme officiel de ces Boucles.

"Ce parcours me correspond plutôt bien. Ce sont des courses difficiles avec des ascensions raides", souligne le leader de la Quick-Step, pour qui le maillot arc-en-ciel n'est "plus un poids. C'est le plus beau au monde, donc autant que j'en profite".

Quintana ayant fait l'impasse, d'autres "puncheurs" sont à l'affût, à commencer par Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën) et Guillaume Martin, 8e du Tour 2021: "Ce sont deux courses que je peux gagner", estime le leader de Cofidis, 3e (Ardèche) et 4e (Drôme) en 2020.

La troisième boucle de l'Ardèche Classic, samedi, proposera aux coureurs trois jolies bosses d'affilée en moins de 25 kilomètres: le mur de Cornas, la montée de Saint-Romain de Lerps et la côte du Val d'Enfer (14% de pente maximum), avant l'arrivée à Guilherand-Granges.

Autre prétendant à la victoire ce week-end, le grimpeur Warren Barguil (Arkea-Samsic), 3e en 2019 puis 2e en 2020 de la Drôme Classic qui bénéficiera d'une petite nouveauté dimanche, après le mur d'Alleix (16%): une arrivée en montée à Etoile-sur-Rhône, le long d'une "Côte Chaude" affichant 13% de pente maximum. Tout un programme.

Ardèche Classic (samedi): 168,5 km - 3 boucles autour de Guilherand-Granges (3100 m de dénivelé positif)

Drôme Classic (dimanche): 191,5 km - 3 boucles autour d'Etoile-sur-Rhône (2400 m dénivelé positif)