Bredene-Coxyde Classic - Fiche technique

(Belga) Fiche technique de la 12e édition de la Bredene-Koksijde Classic (1.Pro), vendredi 18 mars:

Départ: Staf Versluyscentrum de Bredene à 12h10. Arrivée: Ter Duinenlaan à Coxyde aux alentours de 17h00. Distance: 200 km Les ascensions: Monteberg (84 km), Kemmelberg (87 km), Scherpenberg (92 km), Monteberg (103 km), Kemmelberg (105 km), Rodeberg (110 km) Principaux secteurs pavés: Oude Zeedijk Lampernisse (41 km), Markt Lo (49 km), Dorpplaats Reninge (54 km), Noordschoteplein Reninge (55 km), Middelstraat Reninge (56 km), Dikkebusstraat Loker (91 km en 109 km), Poperingestraat Westouter (114 km), Ijzerstraat Stavele (133 km), Beauvoordestraat Izenberge (140 km) Equipes engagées: WorldTeams: BORA-hansgrohe (All), Cofidis (Fra), Intermarché-Wanty Gobert (Bel), Israel-Premier Tech (Isr), Lotto Soudal (Bel), Quick-Step Alpha Vinyl Team (Bel), Team DSM (All), Trek-Segafredo (USA), UAE Team Emirates (EAU) ProTeams: Alpecin-Fenix (Bel), Sport Vlaanderen-Baloise (Bel), Bingoal-Pauwels Sauces WB (Bel), Team Arkéa-Samsic (Fra), TotalEnergies (Fra), B&B Hotels p/b KTM (Fra), UNO-X Pro (Nor), Bardiani CSF Faizane (Ita), Human Powered Health (USA) Equipes continentales: Minerva Cycling (Bel), Tarteletto-Isorex (Bel). Palmarès: 2011: Steve Schets 2012: Francesco Chicchi (Ita) 2013: Kenny Dehaes 2014: Luka Mezgec (Slo) 2015: Gianni Meersman 2016: Erik Baska (Slo) 2017: Kristoffer Halvorsen (Dan) 2018: Alvaro Hodeg (Col 2019: Pascal Ackermann (All) 2020: Annulé en raison du coronavirus 2021: Tim Merlier (Belga)