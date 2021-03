Un geste scandaleux: un drame évité de JUSTESSE lors d'une course cycliste en France (vidéo)

L'épreuve Cholet-Pays de la Loire fait beaucoup parler d'elle. En cause, un incident scandaleux impliquant deux coureurs lors du sprint final.

Nous avons évité un drame de toute justesse, ce dimanche, lors du sprint de la course Cholet-Pays de la Loire. Des images qui font froid dans le dos et qui naissent d'un duel tendu entre deux coureurs: Nacer Bouhanni d'un côté et Jake Stewart de l'autre. Le premier nommé a en effet tassé Stewart contre les barrière. Sans un énorme coup de frein, il aurait eu droit à une chute terrible.

Des images qui rappellent celles de Jakobsen, qui avait été gravement blessé après une manoeuvre similaire de Dylan Groenewegen en Pologne au mois d'août. Sur Twitter, Jake Stewart a réglé ses comptes avec Bouhanni, qui finalement été déclassé. "Yo Nacer Bouhanni, je te demanderais bien à quoi tu pensais... mais tu n'as clairement pas de neurones. Ce qui est ironique, c'est que tu m'as dit après l'arrivée que je n'avais aucun respect. Ceci est une vidéo éducative de ce qu'est le non-respect", a écrit le coureur de chez Groupama-FDJ.