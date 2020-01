Caleb Ewen s'adjuge la Schwalbe Classic (vidéo)

L'Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) s'est adjugé la Schwalbe Classic, un criterium disputé en marge du Tour Down Under, dimanche à Adélaïde. Il s'est imposé après 51 km de course devant les Italiens de Cofidis Elia Viviani et Simone Consonni.

Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) finit 4e et premier Belge, tandis que le Norvégien Kristoffer Halvoersen (EF Education First) complète le top 5.

C'est la quatrième fois que Caleb Ewan enlève ce criterium de début de saison après ses victoires en 2016, 2017 et 2019. La Schwalbe Classic est organisée en lever de rideau du Tour Down Under, la première course WolrdTour de la saison, qui aura lieu de mardi à dimanche en Australie.