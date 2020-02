Ceylin del Carmen Alvarado s'impose à Lille et remporte le classement final

(Belga) La Néerlandaise Ceylin del Carmen Alvarado a remporté la 8e et dernière manche du Trophée AP Assurances de cyclocross dames samedi à Lille, en province d'Anvers. La nouvelle championne du monde, qui disputait son premier cross vêtue du maillot arc-en-ciel, a devancé au sprint sa compatriote Annemarie Worst. Shirin van Anrooij a pris la 3e place à 26 secondes.

Ceylin del Carmen Alvarado, qui a empoché les cinq dernières manches du Trophée AP Assurances, enlève aussi le classement final, où elle termine devant Annemarie Worst et une autre Néerlandaise, Yara Kastelijn. La première Belge au général est Sanne Cant, 5e. Thibau Nys, sacré champion du monde juniors la semaine dernière à Dubendorf, s'est lui aussi imposé avec le maillot arc-en-ciel samedi. Il s'est adjugé la course juniors devant Ward Huybs et Jetze Van Campenhout. Niels Vandeputte s'est imposé chez les espoirs devant le Français Antoine Benoist et le champion du monde néerlandais Ryan Kamp. (Belga)