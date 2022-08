Championnats de Belgique de cyclisme - Jarne Van De Paar est champion de Belgique chez les espoirs

(Belga) Jarne Van De Paar est devenu champion de Belgique espoirs dimanche à Sint-Lievens-Houtem. Le coureur de l'équipe de développement de Lotto Soudal s'est imposé au bout des 165 km de course.

Van de Paar, 21 ans, a réglé un sprint avec 18 coureurs devant Axel De Kinder et Alex Vandenbulcke qui complètent le podium. Jelle Vermoote et Len De Pauw terminent eux respectivement 4e et 5e. Le classement: 1. Jarne Van De Paar (Lotto Soudal Development Team) les 165 km en 3h41:26 (moy. 44,709 km/h) 2. Axel De Kinder m.t. 3. Alex Vandenbuclke 4. Jelle Vermoote; 5. Len De Pauw; 6. Brem Deman; 7. Michiel Coppens; 8. Thibaut Ponsaerts; 9. Vincent Van Hemelen; 10. Sander De Vet; 11. Matthew Van Schoor; 12. Lorenz Van De Wynkele; 13. Robin Orins; 14. Kenneth Verstegen; 15. Mauro Verwilt; 16. Warre Vangheluwe; 17. Ewout De Keyser; 18. Victor Vercouillie op 0:04; 19. Luca Van Boven 0:19; 20. Aaron Van Der Bekene; 21. Davide Bomboi; 22. Tomas De Neve; 23. Jarno Jordens; 24. Len Dejonghe; 25. Milan Paulus; 26. Sébastien Van Poppel; 27. Joppe Heremans; 28. Arne Santy; 29. Emile Brouwers; 30. Jado Bleyenberg; 31. Alessandro Tuscano; 32. Alessio De Maere; 33. Brent Van Mulders; 34. Maarten Clauwaert; 35. Yentl Vandevelde; 36. Dries De Pooeter; 37. Enrico Dhaeye; 38. Gaëtan Verleyen; 39. Luca Van Hout; 40. Jeno Grootjans; 41. Thomas De Pestel; 42. Jordy Decottignies; 43. Joes Oosterlinck; 44. Seppe De Clercq; 45. Jelle Harteel; 46. Diel Vergote; 47. Thibaut Bernard; 48. Gust Lootens; 49. Gert-Jan Wolfs; 50. Jarne Van Dyck. (Belga)