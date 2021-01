Championnats de Belgique de cyclocross - Wout van Aert dédie sa victoire à sa femme et à son fils

(Belga) Wout van Aert a décroché dimanche son 4e titre de champion de Belgique de cyclocross, quelques jours après la naissance de son fils Georges. C'est à lui et à son épouse Sarah que l'Anversois a dédié sa victoire.

"Un titre de champion de Belgique, c'est toujours beaucoup d'émotions, mais celui-ci est très spécial", déclare Wout van Aert. "Je ne peux pas encore dire si c'est le plus beau, je pourrai le dire après ma carrière. En tous cas, la semaine a été mouvementée. J'ai peu dormi ces six dernières nuits mais cela ne s'est heureusement pas trop vu dans le cross. Je dédie ma victoire à mon fils Georges et à ma femme Sarah. Elle s'est occupée de lui pendant neuf mois et encore cette semaine. Merci Sarah. Pendant des jours, j'ai dormi auprès de Sarah à l'hôpital, la préparation du championnat a été différente. Je me devais de soutenir Sarah, le reste passait après. Pour être honnête, je n'ai pensé au National que dimanche matin, alors que d'autres y ont pensé toute la semaine. C'est la grande différence". "J'ai eu une semaine tranquille au niveau des entraînements, mais c'était calculé", poursuit le Sportif de l'année 2020. "J'étais très bien la première moitié de course, je sentais vraiment que je pouvais faire la différence, mais dans la seconde moitié, c'était beaucoup plus compliqué. J'avais une belle avance, mais je ne parvenais pas à l'agrandir. J'ai donc surtout veillé à ne pas faire de fautes et à maintenir mon avantage. Mon niveau d'énergie n'étai pas parfait mais j'ai heureusement décroché le titre".