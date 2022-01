Championnats du monde de cyclocros - Quinten Hermans positif au Covid ne disputera pas le championnat du monde à Fayetteville/2

(Belga) Une mauvaise nouvelle a frappé dimanche Quinten Hermans. Le coureur a été testé positif au Covid-19 et ne disputera pas dimanche prochain le championnat du monde de cyclocross à Fayetteville aux Etats-Unis, a annoncé la fédération belge de cyclisme sur son compte Twitter. Troisième du dernier championnat de Belgique le 9 janvier à Middelkerke, il sera remplacé par Toon Vandenbosch.

Une autre sélectionnée belge la junior Xaydee Van Sinaey a aussi été contaminée. Elle ne sera pas remplacée. "J'ai fait une bonne course à Hoogerheide (dimanche après-midi où il s'est classé 7e, NDLR), je me sentais en très bonne santé et prêt à me battre pour les médailles à Fayetteville", a réagi Hermans. "Ces dernières semaines et ces derniers mois, je me suis entraîné très dur et j'ai fait beaucoup de sacrifices pour pouvoir arriver au départ dans les meilleures des conditions. Avec l'équipe, nous avons évité au maximum les risques d'infection, par exemple en faisant des tests tous les jours ou en n'étant pas présents au camp d'entraînement collectif avec Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Mais dimanche soir, j'ai reçu la notification du résultat du test PCR et la porte m'a été claquée au nez. Je me sens très impuissant dans cette situation et j'aurai logiquement besoin d'un peu de temps pour tourner la page." (Belga)