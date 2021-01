Championnats du monde de cyclocross - Lucinda Brand aux anges après son sacre: "Magnifique de gagner après une telle saison"

(Belga) Après deux médailles de bronze et une médaille d'argent lors des trois derniers Mondiaux, Lucinda Brand a décroché son premier titre de championne du monde de cyclocross samedi à Ostende. "J'ai souvent été proche mais cette fois, cela m'a souri au terme d'une magnifique saison. C'est magnifique", a déclaré la Néerlandaise.

"Ce titre mondial signifie beaucoup pour moi. Cela fait déjà quelques années que je n'arrive pas à gagner ce maillot arc-en-ciel et c'est magnifique de le gagner après une saison où j'ai beaucoup gagné", a réagi Brand. "Denise a créé un gros écart dès le début mais j'ai continué à y croire. Dans le dernier tour, j'ai tout donné car je voulais vraiment gagner." À la lutte avec Annemarie Worst pour la victoire, la Néerlandaise a vu sa compatriote glisser dans un des derniers virages lors d'un contact fortuit. "Quand elle est passée devant moi, j'ai vu une opportunité dans ce virage. Je l'ai touchée au niveau du coude. Malheureusement, elle est tombée, j'aurais préféré que ce soit différent, parce que bien sûr, on ne veut pas que quelque chose comme ça arrive, surtout à un tel moment du cross. Je me suis excusée après la course et elle n'en a pas fait un drame." Partie seule en tête dès le premier tour, Denise Betsema a dû finalement se contenter de la troisième place derrière Brand et Worst. "J'ai un sentiment mitigé", a-t-elle commenté. "D'un côté, je suis très heureuse de ma première médaille dans un Mondial mais de l'autre, j'étais très proche du titre et cela me laisse un petit goût amer. Mais je rêvais d'une médaille dans un championnat du monde depuis longtemps et je suis contente de l'avoir décrochée. J'espère que j'aurai encore beaucoup d'occasions de gagner ce maillot arc-en-ciel." Touchée au genou après sa chute à Hamme samedi dernier, la Néerlandaise n'est pas parvenue à maintenir le rythme. "J'étais surtout plus lente dans les passages à pied. C'est dommage mais j'ai tout donné et je termine à la troisième place. J'aurais préféré terminer sur la première marche du podium mais Lucinda est une belle gagnante."