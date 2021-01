Championnats du monde de cyclocross - Mathieu van der Poel et Ceylin del Carmen Alvarado défendront leur titre à Ostende

(Belga) Mathieu van der Poel et Ceylin del Carmen Alvarado figurent dans la sélection de Gerben de Knegt pour défendre les couleurs des Pays-Bas aux championnats du monde de cyclocross dimanche à Ostende. Ils y défendront surtout leur titre mondial conquis l'an dernier.

"Dans les quatre courses, nous avons des candidats au titre mondial", a commenté Gerben de Knegt en dévoilant son choix. Le titre ne devrait pas échapper à une Néerlandaise chez les dames, que ce soit avec Ceylin del Carmen Alvarado, Lucinda Brand ou Denise Betsema. Chez les messieurs, tous les observateurs s'attendent à un duel entre Wout van Aert et Mathieu van der Poel. Chez les Espoirs féminins, Manon Bakker a conquis dimanche son premier podium en Coupe du monde (3e), mais là aussi d'autres sont candidates au maillot arc-en-ciel. Si du moins, ces championnats du monde ont bien lieu et ne sont pas annulés par la crise sanitaire du coronavirus et ses variants. La sélection des Pays-Bas: Messieurs: Mathieu van der Poel, Lars van der Haar, Corné van Kessel, Joris Nieuwenhuis et David van der Poel. Dames: Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst, Lucinda Brand, Denise Betsema, Yara Kastelijn, Marianne Vos, Sophie de Boer et Anne Tauber. Espoirs messieurs: Ryan Kamp, Pim Ronhaar, Mees Hendrikx, Tim van Dijke, Kyle Agterberg et Verburg. Espoirs dames: Manon Bakker, Puck Pieterse, Inge van der Heijden, Aniek van Alphen, Fem van Empel, Shirin van Anrooij et Susanne Meistrok. (Belga)