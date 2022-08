Championnats du monde de paracyclisme - Louis Clincke remporte la médaille d'argent sur la course en ligne en MC4

(Belga) Louis Clincke a remporté la médaille d'argent sur la course en ligne dans la catégorie MC4 lors des championnats du monde de paracyclisme dimanche à Baie-Comeau au Canada.

Sur un parcours de 81,9 km, Clincke a pris la deuxième place derrière l'Irlandais Ronan Grimes qui a remporté le sprint. Le Britannique George Peasgood a lui pris la 3e place. Dans la catégorie MB, Milan Thomas et son pilote Jonas Goeman ont terminé à la 7e place de la course en ligne, terminant à un peu plus de cinq minutes du Néerlandais Tristan Bangma qui remporte la médaille d'or. Plus tôt dimanche, Ewoud Vromant avait décroché la médaille de bronze sur la course en ligne dans la catégorie MC2. Samedi, le handbiker Maxime Hordies en MH1 et Tim Celen en MT2 ont eux décroché le titre mondial sur la course en ligne. Vendredi, Ewoud Vromant était devenu champion du monde du contre-la-montre en catégorie MC2. Louis Clincke avait décroché l'argent dans le chrono en catégorie MC4. Tim Celen avait lui été sacré champion du monde du contre-la-montre en catégorie MT2 jeudi. (Belga)