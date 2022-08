Championnats européens - Lindsay De Vylder en cyclisme sur piste forfait après sa lourde chute au Tour de Wallonie

(Belga) Lindsay De Vylder ne participera pas aux Championnats d'Europe de cyclisme sur piste la semaine prochaine à Munich (11-16 août). Le coureur de l'équipe Sport Vlaanderen-Baloise a fait une lourde chute lors du Tour de Wallonie sur route fin juillet et n'a pu reprendre l'entraînement que ces derniers jours, les championnats européens arrivant trop tôt pour lui.

L'entraîneur fédéral Kenny De Ketele a confirmé l'absence de De Vylder, dimanche, à l'Agence BELGA. "A la suite de sa chute, Lindsay a eu quelques blessures au visage", a-t-il expliqué. "Nous avons attendu longtemps avant de prendre cette décision, mais aujourd'hui nous avons finalement décidé de ne pas le laisser participer aux championnats européens. Nous ne voulons pas prendre de risques. Lindsay joue un rôle important dans nos projets pour les Jeux olympiques de Paris en 2024." De Vylder devait former un duo avec Robbe Ghys dans la course par équipes à Munich. Il sera remplacé par Fabio Van Den Bossche. Le championnat d'Europe de cyclisme sur piste de Munich s'inscrit dans le cadre de la 2e édition des "Championnats Européens". Outre le cyclisme sur piste, il y aura également de l'athlétisme, de l'aviron, du beach-volley, du canoë-kayak, du cyclisme sur route, du VTT, de l'escalade, de la gymnastique artistique, du tennis de table et du triathlon. (Belga)