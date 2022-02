Changement de nom pour Lotto Soudal qui deviendra Lotto-Dstny en 2023

(Belga) Lotto Soudal s'appellera Lotto-Dstny à partir de la saison 2023, a indiqué la formation WorldTour belge jeudi lors d'une conférence de presse.

L'accord avec Dstny court jusqu'à "au moins" fin 2024. L'entreprise de communication Destiny a annoncé adopter le nom de "Dstny" et se doter d'un nouveau logo ainsi que d'une nouvelle identité pour l'ensemble de son groupe. Elle devient également le nouveau cosponsor de l"équipe en remplacement de Soudal, qui avait annoncé l'été dernier la fin de son partenariat avec l'équipe de John Lelangue. L'entreprise spécialisée dans le domaine des produits chimiques destinés à la construction, associée à Lotto depuis 2015, sera à partir de l'année prochaine le sponsor de la formation QuickStep de Patrick Lefevere. Plus vieux sponsor du peloton, la Loterie Nationale, est active dans le cyclisme depuis 1985. "Notre équipe vise des victoires sur le Tour de France et dans les plus grandes classiques. C'est l'objectif de cette année, mais également celui des saisons à venir", déclare John Lelangue, le manager de l'équipe. "La formation de jeunes talents, tant chez les hommes que chez les femmes, fait partie de notre ADN. C'est pourquoi nous continuons d'investir dans nos équipes femmes et espoirs en plus de notre formation WorldTour. Avec ce partenariat, Dstny inscrit son nom dans l'histoire et dans le futur du cyclisme belge. Dstny et notre équipe, c'est l'association parfaite de deux organisations belges qui nourrissent des ambitions internationales. Nous pourrons leur permettre de hisser leur nom sur la plus haute marche des podiums internationaux tandis que Dstny nous aidera à poursuivre notre engagement dans le développement du cyclisme belge". (Belga)