Chris Froome exclu du Tour de France par son équipe: le patron d'Ineos explique ce choix

Le patron de l'équipe cycliste Ineos, Dave Brailsford, a assuré jeudi que sa relation professionnelle et personnelle avec Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour de France mais sur le départ et non-retenu pour la prochaine édition, restait "bonne".



"Nous avons une relation professionnelle et une relation personnelle et sur les deux fronts, elle est tout à fait bonne", a-t-il déclaré à la BBC.



Brailsford a assuré que le choix d'aligner Froome, 35 ans, sur la Vuelta du 20 octobre au 8 novembre, et pas sur le Tour de France qui part de Nice samedi, avait été prise pour "donner à Chris un peu plus de temps pour poursuivre sa convalescence" après ses blessures multiples sur le Dauphiné 2019.



"Chris a eu un accident horrible l'an dernier et il a effectué un travail remarquable pour revenir et être compétitif au plus haut niveau professionnel", a souligné l'Anglais.



"Nous avons regardé tout ce que nous pouvions faire pour l'aider dans son programme d'entraînement et notre relation est aussi bonne qu'avant", a insisté le dirigeant.



Victime de fractures aux vertèbres cervicales, fémur, hanche, coude et côtes, Froome disputera en Espagne sa dernière course avec Ineos avant de rejoindre la saison prochaine l'équipe Israël Start-Up nation.



Geraint Thomas, vainqueur du Tour en 2018, a également été laissé de côté par Ineos pour la Grande Boucle, le coureur de 34 ans étant chargé de porter les espoirs de son équipe au Giro italien du 3 au 25 octobre.



"Nous avons réparti nos forces et nous avons le sentiment de n'avoir négligé aucun grand Tour cette année", s'est réjoui Brailsford.