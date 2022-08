Christophe Laporte s'aduge la dernière étape et le classement final du Tour du Danemark

(Belga) Christophe Laporte (Jumbo-Visma) a inscrit son nom au palmarès du Tour du Danemark cycliste (2.Pro), dont il s'est adjugé la 32e édition samedi grâce à sa victoire dans la 5e et dernière étape, disputée sur Give et Vejle sur 126,5 km. Le Français s'est imposé au sprint devant l'Américain Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers), auquel il a pris le maillot bleu de leader. Le Danois Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo) prend la 3e place de l'étape, l'Equatorien Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) et le Suisse Mauro Schmid (Quick-Step Alpha Vinyl) complétant le top 5.

Le premier Belge est Jenno Berckmoes (Sport Vlaanderen - Baloise), 13e à 17 secondes. Jaser Stuyven (Trek-Segafredo) est 15e à 18 secondes du vainqueur. Christophe Laporte, qui a décroché sa 25e victoire en carrière et la 4e cette année, était 2e du général dans le même temps que le leader Magnus Sheffield avant le départ de cette dernière étape. Au classement final, le Varois termine avec 4 secondes d'avance sur Sheffield et 9 secondes sur Skjelmose Jensen. Jasper Stuyven termine 9e à 52 secondes. Cette 32e édition du Tour du Danemark a également vu la rentrée en compétition du Colombien Egan Bernal, sept mois après son grave accident à l'entraînement. Christophe Laporte succède à Remco Evenepoel au palmarès du Tour du Danemark. Le Belge n'a pas défendu son titre. Il dispute actuellement le Tour d'Espagne. (Belga)