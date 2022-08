Cian Uijtdebroeks au Tour de l'Avenir : "Je rêvais du maillot jaune depuis mon enfance"

(Belga) Cian Uijtdebroeks a remporté dimanche le Tour de l'Avenir 2022. Il s'est imposé à deux reprises dans les étapes de montagne décisives, ce qui lui a permis d'endosser la tunique jaune. Il est le premier Belge à s'imposer dans la course française depuis Jan Bakelants en 2008.

"Depuis ma plus tendre enfance, je rêvais du maillot jaune", a indiqué le jeune coureur de 19 ans. "Je rêvais de porter ce maillot un jour au Tour et ce jour est arrivé au Tour de l'Avenir. Porter déjà ce maillot jaune est fantastique. Nous verrons ce que le futur va me réserver, je n'en sais rien, mais je suis très heureux d'être en jaune au terme de ce Tour de l'Avenir." (Belga)