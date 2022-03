Cinq coureurs au départ pour UAE Emirates après le forfait de Mikkel Bjerg

(Belga) Avec seulement six coureurs inscrits samedi, l'équipe UAE Emirates ne comptera finalement que cinq coureurs au départ de Gand-Wevelgem dimanche après le forfait du Danois Mikkel Bjerg, malade.

Forfait vendredi à l'E3 Harelbeke après une chute sur Bruges-La Panne mercredi, l'Allemand Pascal Ackermann sera lui bel et bien de la partie. Il sera entouré de l'Italien Matteo Trentin, l'Argentin Maximiliano Richeze, le Portugais Rui Oliveira et l'Italien Oliviero Troia. "Notre tactique ne change pas. Pascal reste notre leader et nous espérons que le repos qu'il a reçu ces derniers jours lui aura été bénéfique", a souligné Aart Vierhouten, directeur sportif d'UAE Emirates.