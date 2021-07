Clasica San Sebastian - L'Américain Powless "tellement heureux" de sa première victoire pro

(Belga) Un Amérindien vainqueur au Pays Basque: Neilson Powless a ouvert son palmarès professionnel en gagnant samedi la Clasica San Sebastian aux dépens du Slovène Matej Mohoric.

Le jeune Américain s'est imposé d'une demi-roue à Mohoric (Bahrain), vainqueur de deux étapes du dernier Tour de France, dans un sprint à trois qui a concerné également le Danois Mikkel Honore (Deceuninck-Quick Step). Le groupe des favoris, réglé pour la cinquième place par l'Italien Alessandro Covi devant le champion du monde Julian Alaphilippe, a franchi la ligne à plus d'une minute. Powless avait eu le temps de savourer sa joie. "C'est ma première victoire pro et je suis très heureux de l'avoir remportée ici à San Sebastian. Chaque fois que j'ai couru ici, c'était incroyable. Je suis tellement heureux de gagner devant un public aussi enthousiaste", a réagi à chaud l'Américain né en Californie. "Nous n'étions pas les favoris et nous avons donc essayé de courir intelligemment". Powless, l'un des talents en devenir du cyclisme des Etats-Unis, est issu d'une famille très sportive. Sa mère, née Jeanette Allred, a couru le marathon des JO 1992 à Barcelone et son père, d'origine Onneiout (une tribu indienne de la confédération iroquoise), a disputé à plusieurs reprises un Ironman. Quant à sa soeur Shayna, elle a déjà été sélectionnée dans l'équipe cycliste des Etats-Unis. Pour sa première course depuis sa victoire fin mai dans le Giro, le Colombien Egan Bernal a terminé avec le groupe des favoris (16e) comprenant aussi le Danois Jonas Vingegaard (8e), le deuxième du récent Tour de France, et l'Ukrainien Mark Padun (13e), la sensation du Dauphiné début juin. (Belga)