Clasica San Sebastian - Remco Evenepoel engrange de la confiance en vue de la Vuelta

(Belga) Après Liège-Bastogne-Liège, Remco Evenepoel a remporté sa deuxième classique de la saison, samedi à l'occasion de la Clasica San Sebastian (WorldTour). "Incroyable, ce sont mes deux courses préférées et je les gagne toutes les deux la même année", a commenté le coureur de Quick-Step Alpha Vinyl, âgé de 22 ans, après sa onzième victoire de la saison.

Evenepoel a de nouveau effectué une démonstration dans le Pays basque s'offrant un solo de 45 kilomètres avant de lever les bras au ciel. "Je savais que ça n'allait pas être facile après mon attaque", a-t-il déclaré dans l'interview flash. "Le vent était contraire à la fin, mais heureusement, j'ai pu maintenir des wattages élevés tout le temps et j'ai essayé de rester aussi aérodynamique que possible. C'est génial que je gagne encore ici dans cette course." "J'ai eu un long stage d'entraînement, j'étais extrêmement ambitieux de prendre le départ ici avec l'équipe. Tout le monde était vraiment impatient et a fait de son mieux pour moi. Je remporte la victoire ici, au Pays basque, dans une région où j'aime courir, avec ces formidables fans. Quelle super saison jusqu'à présent. Liège et cette course sont mes courses préférées, maintenant je les gagne toutes les deux la même année". "Je suis content d'avoir pris le départ ici, c'est la course parfaite avant la Vuelta et je peux y prendre le départ avec un très bon feeling. J'ai pris confiance ici et je peux maintenant m'y rendre en toute tranquillité." Le Tour d'Espagne s'élance le 19 août d'Utrecht aux Pays-Bas. (Belga)