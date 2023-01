Classique de la Communauté de Valence - "Un beau début" pour De Lie, qui "a faim pour plus"

(Belga) Arnaud De Lie a directement ouvert son compteur en remportant sa première course de la saison, la Classique de la Communauté de Valence, dimanche, en Espagne. "Cette victoire est un bon début, mais il est évident que j'ai faim pour plus", a résumé le 'Taureau de Lescheret' dans un communiqué de son équipe, Lotto Dstny.

"La longue ascension (17 km à 2,7 pour-cent avec des passages à 13 pour-cent, ndlr) dans le final n'a pas rendu les choses faciles, mais pour nous, c'était un très bon scenario", a analysé De Lie. "Brent Van Moer était présent à l'avant et dans le peloton, nous montrions que nous étions les plus forts en course. Dans les derniers kilomètres, nous avons joué parfaitement le coup et contré les différentes attaques. Nous gardions toujours le contrôle et puis c'était à moi de jouer au sprint." Lotto Dstny a été relégué cette saison au niveau ProTeam. Ce succès du jeune Belge, 20 ans, permet à la formation de directement engranger des points dans sa quête d'un retour en WorldTour. "Je suis très heureux de pouvoir remercier mes équipiers avec la première victoire de la saison", a ajouté De Lie. "Bien sûr, cette victoire est importante après un hiver de dur travail afin d'être immédiatement prêt pour la première course. Avoir pu suivre sur une longue ascension montre que j'ai réalisé un autre pas en avant."