Coronavirus: Greg Van Avermaet remporte l'édition virtuelle du Tour des Flandres

La 104e édition du 'Ronde' devait se tenir ce dimanche. En raison de la pandémie de coronavirus, l'épreuve a été annulée. La chaîne de télévision publique flamande Sporza et les organisateurs de la course Flanders Classics se sont associés pour trouver une alternative: disputer la course sur des rouleaux. Le concept a été développé avec les partenaires technologiques Bkool et Kiswe.

Le tenant du titre Albert Bettiol (EF), Greg Van Avermaet (CCC), Oliver Naesen (AG2R), Tim Wellens et Thomas De Gendt (Lotto), Wout van Aert et Mike Teunissen (Jumbo), Michael Matthews et Nicolas Roche (Sunweb) et les Deceuninck-Quick Step Remco Evenepoel, Yves Lampaert et Zdenek Stybar ont participé à cette expérience inédite.

Les treize coureurs ont parcouru virtuellement, sur des rouleaux connectés, les 32 derniers kilomètres, monts compris. C'est ainsi que la plupart pédalaient depuis leur salon, même si certains, comme Oliver Naesen ou Thomas De Gendt pédalaient depuis une autre pièce de leur maison, voire depuis leur jardin, à l'instar de Remco Evenepoel.

Parti sur le Paterberg, à dix kilomètres de l'arrivée, Greg Van Avermaet s'est imposé en solitaire. Le champion olympique n'a jamais remporté le 'Ronde', terminant deuxième en 2014 et 2017. Oliver Naesen a battu Nicolas Roche au sprint pour s'emparer de la deuxième place, à 20 secondes de Van Avermaet. Thomas De Gendt a pris la quatrième place à 50 secondes, Jasper Stuyven a complété le top-5 à 1:33. Michael Matthews a dû abandonner en raison d'un problème technique.