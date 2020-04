Coronavirus: le Tour d'Espagne maintenu aux dates prévues et avec 21 étapes

Le Tour d'Espagne est pour l'heure maintenu à ses dates initiales, soit du 14 août au 6 septembre, et avec 21 étapes, a assuré jeudi son directeur Javier Guillén, pour qui la priorité est aussi que le Tour de France "puisse avoir lieu".

"Aujourd'hui, les dates de La Vuelta sont ce qu'elles sont et nous n'envisageons en aucun cas une course de moins de 21 étapes, comme c'était prévu", a expliqué le patron de la Vuelta au quotidien sportif AS. Une sortie en réponse à des informations du quotidien italien la Gazzetta dello Sport qui a rapporté jeudi un possible décalage du Tour de France d'un mois en raison de la pandémie de coronavirus. Dans ce cas de figure, il empièterait alors sur la Vuelta et pourrait obliger à réduire la course espagnole à deux semaines, toujours selon la Gazzetta. "Tout cela n'est que de la spéculation, qui vient en plus d'Italie, et rien de cela n'obéit à une approche réaliste qui pourrait être envisagée en ce moment", a balayé Javier Guillén. Le 13 mars, les organisateurs du Tour d'Italie ont annoncé que la course, supposée commencer le 9 mai à Budapest, était reportée à une date non précisée, qui pourrait être en octobre, selon la Gazzetta jeudi.

"Nous savons combien il est difficile de coordonner des épreuves qui ont déjà des dates assignées (comme la Vuelta) avec celles qui doivent être reportées; par conséquent, dans l'éventualité où un changement de dates se matérialiserait, nous comprenons que nous devrions tous être de bonne volonté", a toutefois reconnu Javier Guillén en insistant sur le caractère vital du Tour de France pour le cyclisme. "Nous sommes tous concentrés en ce moment à faire en sorte que le Tour de France 2020 puisse avoir lieu, car c'est un événement indispensable pour notre sport", a conclu le directeur de la Vuelta, organisée comme le Tour de France par ASO.